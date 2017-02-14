Украинского баскетболиста признали лучшим в Австралии

Об этом сообщается на сайте чемпионата.

Как отмечается, на протяжении всего сезона тренеры команд голосовали за лучшего игрока после каждого матча. В результате Рэндл победил со 143 голосами. В свою очередь занявшего второе место Кейси Пратера защитник сборной Украины опередил на 36 голосов.

Кроме того, по итогам чемпионата Австралии Рэндл стал третьим по результативности, набирая в среднем 21 очко за матч. Также он третий в лиге по результативным передачам.

Также Джером Рэндл получил украинское гражданство в 2015 году, благодаря чему он выступал в составе нашей команды на Евробаскет-2015.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сборная Украины по баскетболу в финальной стадии чемпионата Европы стартует матчем против Германии.