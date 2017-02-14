УЕФА назвал "Барселону" главным фаворитом в Лиге чемпионов

Об этом передает сайт организации.

"Данный выбор представителей УЕФА основан на исследованиях статистических данных последних лет", - говорится в сообщении.

Отметим, что главные конкуренты "сине-гранатовых" вышли в плей-офф турнира со вторых мест в своих квартетах. Кроме того, в последние 11 сезонов победу в ЛЧ праздновали только победители групп, за исключением 2010 года ( "Интер" - 2 команда квартета).

Однако за последние 19 лет Лигу чемпионов выиграла команда, которой раньше победа в этом турнире не подчинялся ( "Челси" в 2012 году).

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее на официальном сайте УЕФА представлен мяч, который будет использоваться на финале Лиги чемпионов нынешнего сезона.