13:58 14.02.2017 | Спорт | Новости
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УЕФА назвал "Барселону" главным фаворитом в Лиге чемпионов

Представители УЕФА считают, что каталонская "Барселона" станет триумфатором розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2016-17 годов

УЕФА назвал

Об этом передает сайт организации.

"Данный выбор представителей УЕФА основан на исследованиях статистических данных последних лет", - говорится в сообщении.

Отметим, что главные конкуренты "сине-гранатовых" вышли в плей-офф турнира со вторых мест в своих квартетах. Кроме того,  в последние 11 сезонов победу в ЛЧ праздновали только победители групп, за исключением 2010 года ( "Интер" - 2 команда квартета).

Однако за последние 19 лет Лигу чемпионов выиграла команда, которой раньше победа в этом турнире не подчинялся ( "Челси" в 2012 году).

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее на официальном сайте УЕФА представлен мяч, который будет использоваться на финале Лиги чемпионов нынешнего сезона. 


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