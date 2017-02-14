Богатченко стал новым президентом запорожского "Металлурга"

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, что на этом посту Богатченко сменил Владимира Цикуру, который покинул свою должность из-за занятости в других проектах.

По словам Богатченко, Владимир Цикура из-за своей занятости в других своих проектах сейчас часто отстутствует в Запорожье. В итоге было принято решение принять управление клубом.

"Интерес к "Металлургу" Владимир Валентинович не потерял и будет продолжать участвовать в нашем проекте возрождения клуба", - рассказал Богатченко.

Как известно, Богатченко работал тренером вратарей в "Металлург-2" и "Металлург" U-19. Также он является одним из соучредителей запорожского клуба и играющим наставником его голкиперов.

В свою очередь на зимнюю паузу Металлург ушел на предпоследнем, 16-м, месте в турнирной таблице Второй лиги.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полузащитник "Шахтера" Фред поделился мнением о готовности команды к сезону и про методы получения результата в матчах ЛЕ с "Сельтой".



