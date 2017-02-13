14:44 13.02.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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УЕФА представил мяч плей-офф и финала Лиги чемпионов

На официальном сайте УЕФА представлен мяч, который будет использоваться на финале Лиги чемпионов нынешнего сезона. 

УЕФА представил мяч плей-офф и финала Лиги чемпионов

Об этом сообщила пресс-служба организации.

Как сообщается, мяч получил название Finale Cardiff. Кроме того, дизайн мяча связан с национальной эмблемой Уэльса – на нем расположен принт с изображением дракона. 

Также отметим, что такими мячами будут сыграны матчи плей-офф и финал Лиги чемпионов 2016/17 в Кардиффе. 

Напомним, финальный матч состоится третього июня, на стадионе "Миллениум", вмещающем 74 500 зрителей. А финал Лиги Европы пройдет в Стокгольме на 50-тысячной "Френдс Арене". Кроме  того, матч за Суперкубок Европы будет сыгран в Скопье на стадионе "Филипп II", вмещающем 36 400 человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"УЕФА дисквалифицировал футболиста "Шахтера" Степаненко.


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