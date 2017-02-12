Украинская биатлонистка заняла восьмое место в гонке преследования на чемпионате мира

В австрийском Хохфильцене прошла женская гонка преследования на чемпионате мира по биатлону. Лучший результат среди украинок показала Анастасия Меркушина, где заняла восьмое место.
Об этом говорится на официальном сайте федерации биатлона Украины.
Отметим, что чемпионкой мира в этой дисциплине стала Лаура Дальмайер из Германии, которая ранее в спринте завоевала серебро и стартовала под вторым номером - 29 минут 02,3 секунды. На второе место попала Дарья Домрачева из Беларуси - 11,6 секунды отставания. А Габриэла Коукалова из Чехии, стартовавшая сегодня первой, финишировала третьей - 16,6 секунды отставания.
В свою очередь 22-летняя украинская биатлонистка после своего успеха в принте стартовала в пасьюте десятой, прошла всю дистанцию без промахов и финишировала на восьмой позиции. В итоге, Меркушина отстала от победительницы на 48,5 секунды.
Юлия Джима, которая в спринте была 22-й, гонку преследования завершила на 23-й позиции. А Елена Пидгрушная на дистанцию не вышла.
"Юлия Джима идет 11-й и уже гарантировала себе место в масс-старте чемпионата мира. Кстати, как и А.Меркушина - 65 очков Насти за две гонки являются гарантированным пропуском в элитную гонку - первую для нашей юной спортсменки в компании сильнейших! ", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Яна Бондарь завоевала вторую серебряную медаль на зимней Всемирной Универсиаде в Алматы (Казахстан) в актив украинской сборной.