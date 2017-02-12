14:23 12.02.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
100159967:labazovych

Украинская биатлонистка заняла восьмое место в гонке преследования на чемпионате мира

В австрийском Хохфильцене прошла женская гонка преследования на чемпионате мира по биатлону. Лучший результат среди украинок показала Анастасия Меркушина, где заняла восьмое место.

 

Украинская биатлонистка заняла восьмое место в гонке преследования на чемпионате мира

Об этом говорится на официальном сайте федерации биатлона Украины.

Отметим, что чемпионкой мира в этой дисциплине стала Лаура Дальмайер из Германии, которая ранее в спринте завоевала серебро и стартовала под вторым номером - 29 минут 02,3 секунды. На второе место попала Дарья Домрачева из Беларуси - 11,6 секунды отставания. А Габриэла Коукалова из Чехии, стартовавшая сегодня первой, финишировала третьей - 16,6 секунды отставания. 

В свою очередь 22-летняя украинская биатлонистка после своего успеха в принте стартовала в пасьюте десятой, прошла всю дистанцию без промахов и финишировала на восьмой позиции. В итоге, Меркушина отстала от победительницы на 48,5 секунды.

Юлия Джима, которая в спринте была 22-й, гонку преследования завершила на 23-й позиции. А Елена Пидгрушная на дистанцию не вышла.

"Юлия Джима идет 11-й и уже гарантировала себе место в масс-старте чемпионата мира. Кстати, как и А.Меркушина - 65 очков Насти за две гонки являются гарантированным пропуском в элитную гонку - первую для нашей юной спортсменки в компании сильнейших! ", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Яна Бондарь завоевала вторую серебряную медаль на зимней Всемирной Универсиаде в Алматы (Казахстан) в актив украинской сборной.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив