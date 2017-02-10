Дмитренко и Шух признаны лучшими легкоатлетами месяца в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Как отмечается, у мужчин лучшим был признан Руслан Дмитренко, который победил в Киеве на соревнованиях "Рождественские старты" с третьим результатом сезона в Европе по спортивной ходьбе на 5000 метров - 19.24,6, с ручным секундомером). В свою очередь у женщин вне конкуренции была Алина Шух.

Кроме того, Шух поразила победой в Запорожье на командном чемпионате Украины по пятиборью с юниорским мировым рекордом и лучшим результатом сезона в мире (4550 очков). Также в прошлом месяце Алина выиграла Мемориал Демьянюка по прыжкам в высоту (1,86 м).

Также добавим, что в 2016-м Р.Дмитренко и А.Шух уже признавали лучшими легкоатлетами первого месяца года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", международный олимпийский комитет принял решение присудить украинской сборной по легкой атлетике бронзовые медали за эстафету 4 по 400 метров на Олимпийских играх, которые проходили в Лондоне в 2012 году.