10:15 09.02.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Виктор Чанов умер от травм, полученный в результате нападения на него

Известный украинский вратарь киевского "Динамо" Виктор Чанов скончался от травм, который он получил после нападения на него.

Виктор Чанов умер от травм, полученный в результате нападения на него

Как сообщает "Спорт Экспресс", на Чанова напали неизвестные 20 января в окрестностях Киева. Злоумышленники остановили его машину и нанесли многочисленные травмы.

В итоге Чанов получил сильную черепно-мозговую травму. На следующий день ему была сделана сложная операция, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вратарь киевского "Динамо" Виктор Чанов умер 8 февраля около восьми часов вечера. В столичном футбольном клубе он выступал девять лет, был трехкратным чемпионом СССР, пятикратным обладателем Кубка СССР.


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