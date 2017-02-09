Виктор Чанов умер от травм, полученный в результате нападения на него

Как сообщает "Спорт Экспресс", на Чанова напали неизвестные 20 января в окрестностях Киева. Злоумышленники остановили его машину и нанесли многочисленные травмы.

В итоге Чанов получил сильную черепно-мозговую травму. На следующий день ему была сделана сложная операция, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вратарь киевского "Динамо" Виктор Чанов умер 8 февраля около восьми часов вечера. В столичном футбольном клубе он выступал девять лет, был трехкратным чемпионом СССР, пятикратным обладателем Кубка СССР.