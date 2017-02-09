00:30 09.02.2017 | Спорт | Новости
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У России отобрали право проводить Чемпионат мира по биатлону в 2021

В среду, 8 февраля, в австрийском Хохфильцене состоялся внеочередной конгресс Международного союза биатлонистов.

У России отобрали право проводить Чемпионат мира по биатлону в 2021

Там обсуждали вопрос допинга. Как написал немецкий журналист телекомпании ZDF Нильс Кабен в своем микроблоге Twitter, Конгресса IBU принял решение лишить Россию права проводить Чемпионат мира по биатлону, который был запланирован на 2021 год.

Тюмень не будет организатором Чемпионат мира в 2021 году, - добавил Кабен.

Напомним, из-за допинга Россию лишили права провести этапы Кубка мира по биатлону и конькобежному спорту.

Как сообщал УРА-Информ, Всемирный боксерский совет исключил российского боксера Александра Поветкина из рейтингов. Решение по его делу будет вынесено на следующей неделе, поскольку допинг-проба "А" Поветкина, взятая 6 декабря прошлого года, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Стиверном за звание "временного" чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.


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