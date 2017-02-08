05:00 08.02.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Яна Бондар завоевала третью медаль на Универсиаде

Сегодня на Универсиаде в Алматы прошел женский биатлонный масс-старт. Свою третью медаль на соревнованиях выиграла украинская биатлонистка Яна Бондарь.

Яна Бондар завоевала третью медаль на Универсиаде

Об этом сообщает Федерация биатлона Украины. Яна Бондарь завоевала для сборной девятую награду. В свою очередь Свое второе "серебро" спортсменка выиграла  в гонке с массовым стартом.

Допустив пять промахов на огневых рубежах, спортсменка компенсировала работой на трассе и на последнем круге дистанции не оставила шансов в борьбе за второе место соперницам: россиянке Ларисе Куклиной и казахской биатлонистке Елизавете Бельченко. 

"Первое место заняла спортсменка Галина Вишневская из Казахстана", - говорится в сообщении.

Кроме того, в топ-10 вошли еще три украинки: Надежда Белкина стала шестой, Мария Кручова - девятой, замкнула главную десятку Надежда Бригинец.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская биатлонистка Надежда Белкина завоевала золотую награду на зимней Всемирной Универсиаде в Алматы. 


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