Яна Бондар завоевала третью медаль на Универсиаде

Об этом сообщает Федерация биатлона Украины. Яна Бондарь завоевала для сборной девятую награду. В свою очередь Свое второе "серебро" спортсменка выиграла в гонке с массовым стартом.

Допустив пять промахов на огневых рубежах, спортсменка компенсировала работой на трассе и на последнем круге дистанции не оставила шансов в борьбе за второе место соперницам: россиянке Ларисе Куклиной и казахской биатлонистке Елизавете Бельченко.

"Первое место заняла спортсменка Галина Вишневская из Казахстана", - говорится в сообщении.

Кроме того, в топ-10 вошли еще три украинки: Надежда Белкина стала шестой, Мария Кручова - девятой, замкнула главную десятку Надежда Бригинец.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская биатлонистка Надежда Белкина завоевала золотую награду на зимней Всемирной Универсиаде в Алматы.