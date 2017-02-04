Роналдиньо стал новым послом "Барселоны"

Об этом передает сайт "Барселоны".

"Роналдиньо станет частью проекта" Legends ", команды бывших игроков, которые будут путешествовать по всему миру. Мы надеемся, что они помогут глобализовать бренд клуба и его ценности. Эти люди посетят клиники, примут участие в учебных сессиях и организационных мероприятиях, организованных командой" , - говорится в сообщении.

Кроме того, соглашение между клубом и бывшей 10-кой каталонцев будет официально подписано завтра, 3-го февраля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вторым новичком "Стали" в межсезонье стал 31-летний полузащитник из Бразилии - Леандро да Силва.