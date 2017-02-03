Украинские легкоатлетки за бронзу Олимпиады-2012 получат по 55 тысяч долларов

Решение было принято в связи с дисквалификацией сборной России за применение допинга. Как сказано в сообщении пресс-службы МОК, Комитет лишил сборную России серебряной медали из-за обнаружения допинга в пробах одной из спортсменок.

В связи с чем, Министерство молодежи и спорта Украины считает, что украинские спортсменки должны получить соответствующие призовые премии от государства.

Это будет справедливо и порядочно и сейчас Минспорта уже договорилось с Министерством финансов о том, что спортсменкам будут выплачены премии, предусмотренные действующим постановлением "Об установлении вознаграждений спортсменам Украины - чемпионам, призерам Олимпийских игр и их тренерам".

Таким образом, бронзовые призеры Олимпиады получат по 55 тысяч долларов по курсу НБУ на момент выплаты, - пояснили в министерстве. В ведомстве также подчеркнули, что

как бронзовые призеры Олимпиады, наши спортсменки могут рассчитывать на получение ежемесячной стипендии президента Украины в размере десяти тысяч гривен.

Соответствующие премиальные и стипендии Президента также должны получить и тренеры спортсменок, - добавили в Минспорта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Международный олимпийский комитет лишил Россию серебряных медалей Олимпиады-2012 года. Из-за допинга у российской легкоатлетки Антонины Кривошапки, которая бежала в эстафете 4х400 метров, отобрали медаль. Теперь серебро будет передано сборной Ямайки, а бронза - Украине.