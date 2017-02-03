Украинка завоевала "золото" на Универсиаде

Об этом передает пресс-служба НОК Украины.

Отмечается, что Белкина провела наиболее надежную гонку среди своих ближайших конкуренток и с тремя кругами штрафа более чем на 20 секунд опередила дуэт россиянок Ольгу Шестерикову и Ларису Куклину.

"Украинская биатлонистка Надежда Белкина выиграла гонку преследования на зимней Всемирной Универсиаде в Алматы", - говорится в сообщении.

Также отметим, что в украинскую сборную на международных студенческих соревнованиях в Казахстане входит 61 спортсмен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Яна Бондарь завоевала вторую серебряную медаль на зимней Всемирной Универсиаде в Алматы (Казахстан) в актив украинской сборной.