10:27 03.02.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинка завоевала "золото" на Универсиаде

Украинская биатлонистка Надежда Белкина завоевала золотую награду на зимней Всемирной Универсиаде в Алматы. 

Украинка завоевала

Об этом передает пресс-служба НОК Украины.

Отмечается, что Белкина провела наиболее надежную гонку среди своих ближайших конкуренток и с тремя кругами штрафа более чем на 20 секунд опередила дуэт россиянок Ольгу Шестерикову и Ларису Куклину. 

"Украинская биатлонистка Надежда Белкина выиграла гонку преследования на зимней Всемирной Универсиаде в Алматы", - говорится в сообщении.

Также отметим, что в украинскую сборную на международных студенческих соревнованиях в Казахстане входит 61 спортсмен. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Яна Бондарь завоевала вторую серебряную медаль на зимней Всемирной Универсиаде в Алматы (Казахстан) в актив украинской сборной.

 


 
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