Украина завоевала пятую медаль на всемирной Универсиаде

Яна Бондарь завоевала вторую серебряную медаль на зимней Всемирной Универсиаде в Алматы (Казахстан) в актив украинской сборной.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.
Как отмечается, в спринтерской гонке украинка была лучшей в скорости, а на огневом рубеже допустила одну ошибку. В свою очередь, биатлонистка уступила лишь хозяйке соревнований Галине Вишневской.
Кроме того, еще одна украинка Юлия Журавок остановилась в шаге от пьедестала.
"Награда Я.Бондар стала пятой в медальной копилке Украины на этих соревнованиях в Казахстане", - говорится в сообщении.
Также добавим, что четвертую медаль для своей сборной и вторую свою "бронзу" ранее получил Александр Белинский. Украинец в соревнованиях по гигантскому слалому на сноуборде, в заезде за третье место, опередив представителя России Владислава Хурамшина.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальный олимпийский комитет признал чемпионку Европы по биатлону Юлию Джиму лучшей спортсменкой января.