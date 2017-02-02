12:55 02.02.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
100159276:labazovych

Украина завоевала пятую медаль на всемирной Универсиаде

Яна Бондарь завоевала вторую серебряную медаль на зимней Всемирной Универсиаде в Алматы (Казахстан) в актив украинской сборной.

Украина завоевала пятую медаль на всемирной Универсиаде

Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

Как отмечается, в спринтерской гонке украинка была лучшей в скорости, а на огневом рубеже допустила одну ошибку. В свою очередь, биатлонистка уступила лишь хозяйке соревнований Галине Вишневской.

Кроме того, еще одна украинка Юлия Журавок остановилась в шаге от пьедестала.

"Награда Я.Бондар стала пятой в медальной копилке Украины на этих соревнованиях в Казахстане", - говорится в сообщении.

Также добавим, что четвертую медаль для своей сборной и вторую свою "бронзу" ранее получил Александр Белинский. Украинец в соревнованиях по гигантскому слалому на сноуборде, в заезде за третье место, опередив представителя России Владислава Хурамшина.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальный олимпийский комитет признал чемпионку Европы по биатлону Юлию Джиму лучшей спортсменкой января. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив