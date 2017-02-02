Украина получит еще одну бронзу Олимпиады-2012

Из-за допинга у российской легкоатлетки Антонины Кривошапки, которая бежала в эстафете 4х400 метров, отобрали медаль. Теперь серебро будет передано сборной Ямайки, а бронза - Украине.

Как сообщает Sportarena.com, у российской легкоатлетки нашли туринабол - запрещенный допинг. Издание также напоминает, что в составе женской украинской команды на играх в Лондоне бежали Алина Логвиненко, Ольга Земляк, Анна Ярощук и Наталья Пигида.

В то же время в МОК пока не уточнили, будут ли переданы медали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за скандала с россиянами биатлонистам ужесточат наказания за допинг. Зимой 2017 года в России запланированы 8 турниров, которые могут отменить из-за разгоревшихся допинг-скандалов.