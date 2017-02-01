Джима стала лучшей спортсменкой в Украине

Об этом сообщает пресс-служба НОК.

"Признания НОК олимпийская чемпионка удостоена благодаря блестящему выступлению на европейском первенстве в польском Душники-Здруй. На престижном старте Джима завоевала полный комплект наград", - сказано в пресс-службе НОК.

Отметим, что Джима в спринтерской гонке продемонстрировав отличную чистую стрельбу и высокую скорость на трассе, не оставила ни единого шанса своим соперницам и заняла высшую ступень на пьедестале почета.

Кроме того, в гонке преследования спортсменка принесла нашей стране "серебро". В смешанной эстафете вместе с коллегами из команды: Анастасией Меркушино, Александром Жирным и Русланом Ткаленко Юлия Джима заняла третье место.

В свою очередь, лучшим тренером месяца стал старший тренер женской биатлонной команды Украины Урош Велепец.

Также добавим, что Юлия Джима впервые получила звание лучшей спортсменки месяца в Украине.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская мужская команда по биатлону заняла четвертое место в эстафетной гонке шестого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце.