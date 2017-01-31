В Канаде хоккейная команда надела украинские вышиванки - ФОТО, ВИДЕО

Тут состоялась игра молодежной лиги против команды Virden. Перед началом матча, который состоялся на домашней арене Dauphin Kings, выход игроков на поле также объявляли на украинском языке.

Как сообщают местные СМИ, таким образом, команда отыграла поединок под названием "Украинская ночь", который они завершили с победой над соперником со счетом 3:2. По данным журналистов в восьмитысячном городе Дофин большую часть жителей составляет украинская диаспора.

Более 41% населения имеет украинское происхождение. Более четверти жителей владеет украинским языком.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинский дизайнер вышиванок Юлия Магдыч вышла на рынок США. Певица Келли Осборн, которая является дочерью Оззи Осборна, уже успела оценить изысканные наряды Магдыч и назвала Украину "сердцем моды".