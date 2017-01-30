Сборная Франции победила на чемпионате мира по гандболу

Об этом сообщает сайт Федерации гандбола Украины.

"На большой перерыв команды ушли только при минимальном преимуществе трехцветных (18:17), однако вторая часть больше удалась французам, которые развили разницу в поединке - 33:26", - говорится в сообщении.

Как отмечается, французы в шестой раз в истории получили титул чемпиона мира, триумфально завоевав звание сильнейшей команды на планете в родном Париже.

В свою очередь, Франция во второй раз в своей истории сумела пройти весь турнир без единой потери - предыдущий такой случай датирован 2001 годом, когда мировое первенство также проходило во Франции.

Кроме того, бронзовым призером планетарного первенства стала национальная команда Словении, которая переиграла Хорватию 31:30.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах отличилась украинская сборная.