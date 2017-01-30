Сборная Франции победила на чемпионате мира по гандболу

В финальном поединке чемпионата мира по гандболу сборная Франция сумела преодолеть сопротивление Норвегии, защитив звание сильнейшей команды на планете.
Об этом сообщает сайт Федерации гандбола Украины.
"На большой перерыв команды ушли только при минимальном преимуществе трехцветных (18:17), однако вторая часть больше удалась французам, которые развили разницу в поединке - 33:26", - говорится в сообщении.
Как отмечается, французы в шестой раз в истории получили титул чемпиона мира, триумфально завоевав звание сильнейшей команды на планете в родном Париже.
В свою очередь, Франция во второй раз в своей истории сумела пройти весь турнир без единой потери - предыдущий такой случай датирован 2001 годом, когда мировое первенство также проходило во Франции.
Кроме того, бронзовым призером планетарного первенства стала национальная команда Словении, которая переиграла Хорватию 31:30.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах отличилась украинская сборная.