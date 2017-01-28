12:30 28.01.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Порошенко поздравил украинку с победой в юниорском Australian Open

Президент Украины Петр Порошенко поздравил теннисистку Марту Костюк с победой в юниорском турнире Открытого чемпионата Австралии.

Порошенко поздравил украинку с победой в юниорском Australian Open

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Да! Украинка впервые в истории стала чемпионкой юниорского Australian Open! Искренние поздравления нашей 14-летней теннисистке - Марте Костюк. Желаю новых больших побед", - написал глава государства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал Открытого чемпионата Австралии среди юниоров, проходящего в эти дни в Мельбурне. Соперницей Марты по финалу стала 17-летняя чемпионка юниорского "Ролан Гаррос" швейцарка Ребекка Масарова. 


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