Порошенко поздравил украинку с победой в юниорском Australian Open

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Да! Украинка впервые в истории стала чемпионкой юниорского Australian Open! Искренние поздравления нашей 14-летней теннисистке - Марте Костюк. Желаю новых больших побед", - написал глава государства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал Открытого чемпионата Австралии среди юниоров, проходящего в эти дни в Мельбурне. Соперницей Марты по финалу стала 17-летняя чемпионка юниорского "Ролан Гаррос" швейцарка Ребекка Масарова.