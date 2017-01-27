01:30 27.01.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Свитолина вышла в полуфинал смешанного разряда на Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в полуфинале соревнований в смешанном разряде на Открытом чемпионате Австралии.

Свитолина вышла в полуфинал смешанного разряда на Australian Open

Об этом передает сайт теннисистки. В четвертьфинале Свитолина вместе с австралийцем Крисом Гучене должны были встретиться с первыми сеяными - американцами Бетани Маттек-Сэндс и Майком Брайаном, но последние отказались от дальнейшего участия в турнире", - говорится в сообщении.

Кроме того, за выход в финал украинско-австралийская пара поспорит с американо-колумбийским дуэтом Спирс-Сабал.

Напоманим, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий раунд соревнований в смешанном разряде на первом в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии.


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