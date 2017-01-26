Баскетболист Михайлюк установил личный рекорд в заокеанской карьере

Об этом передает сайт ФБУ.

Как отмечается, украинский свингмен "Джейхоукс" обновил собственные статистические рекорды.

"Михайлюк отдал наибольшее количество передач в заокеанской карьере - 7, также черкащанин продолжил до 18 собственную серию из матчей в которых он реализовал хотя бы один дальний бросок", - говорится в сообщении.

Также отметим, что в целом же за сыгранные 34 минуты матча Михайлюк набрал 6 очков (0/1 двухочковые, 2/8 трехочковые), собрал 4 отскока и отдал 7 результативных передач.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сборная Украины по футзалу осталась в топ-5 рейтинга УЕФА.