18:33 22.01.2017 | Спорт | Новости
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IBU начал расследование Союза биатлонистов России

Международный союз биатлонистов начал официальное расследование обвинений против Союза биатлонистов России по поводу массового применения допинга российскими спортсменами.

IBU начал расследование Союза биатлонистов России

Расследования начались в связи с данными, которые содержались во второй части доклада эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. Как сообщает Deutsche Welle, в воскресенье, 22 декабря, по результатам встречи было принято решение не устранять сборную России по этому виду спорта от соревнований, однако расследовать эту ситуацию надо.

Что касается других спортсменов то в настоящее время против них нет достаточных доказательств, - подчеркивается в заявлении международной организации. При этом по данным Союза сегодня на заседании исполкома обсуждалось также письмо от более 170 спортсменов из разных стран мира, которые обратились в начале января с призывом усилить борьбу с допингом.

Все предложения были направлены юридическому комитету организации, для подготовки возможных поправок к действующему регламенту и представлению на рассмотрение исполкома, - отметили в IBU, добавив, что Международный олимпийский комитет должен проверить допинг-пробы спортсменов-участников Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, исполком Международного союза биатлонистов на экстренном заседании постановил перенести из России этап Кубка мира и юниорский чемпионат мира. В свою очередь, среди 31 биатлониста, у которых нашли положительные допинг-пробы, были призеры Сочи-2014.


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