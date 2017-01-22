IBU начал расследование Союза биатлонистов России

Расследования начались в связи с данными, которые содержались во второй части доклада эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. Как сообщает Deutsche Welle, в воскресенье, 22 декабря, по результатам встречи было принято решение не устранять сборную России по этому виду спорта от соревнований, однако расследовать эту ситуацию надо.

Что касается других спортсменов то в настоящее время против них нет достаточных доказательств, - подчеркивается в заявлении международной организации. При этом по данным Союза сегодня на заседании исполкома обсуждалось также письмо от более 170 спортсменов из разных стран мира, которые обратились в начале января с призывом усилить борьбу с допингом.

Все предложения были направлены юридическому комитету организации, для подготовки возможных поправок к действующему регламенту и представлению на рассмотрение исполкома, - отметили в IBU, добавив, что Международный олимпийский комитет должен проверить допинг-пробы спортсменов-участников Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, исполком Международного союза биатлонистов на экстренном заседании постановил перенести из России этап Кубка мира и юниорский чемпионат мира. В свою очередь, среди 31 биатлониста, у которых нашли положительные допинг-пробы, были призеры Сочи-2014.