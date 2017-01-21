Украинская мужская команда заняла четвертое место на этапе Кубка мира по биатлону

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

"Украинская мужская команда по биатлону в составе: Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Дмитрий Подручный, заняла высокое 4-е место в эстафетной гонке шестого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце состоялся женский масс-старт, в котором украинк Юлия Джима заняла 10-е место.