20:16 21.01.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинская мужская команда заняла четвертое место на этапе Кубка мира по биатлону

Украинская мужская команда по биатлону заняла четвертое место в эстафетной гонке шестого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце.

Украинская мужская команда заняла четвертое место на этапе Кубка мира по биатлону

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

"Украинская мужская команда по биатлону в составе: Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Дмитрий Подручный, заняла высокое 4-е место в эстафетной гонке шестого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце состоялся женский масс-старт, в котором украинк Юлия Джима заняла 10-е место.


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