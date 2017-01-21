Юлия Джима заняла десятое место в масс-старте Кубка мира

Об этом передает IBU World Cup в Twitter.

Как отмечается, Украинка Юлия Джима заняла 10-е место, допустив три промаха, а Елена Пидгрушная пропустила гонку.

Также зарубежные СМИ отметили, что Юлия держалась невероятно уверенно на протяжение всей гонки, но допустила нточность, исполняя четвертый выстрел на двух первых огневых рубежах. Именно это и стало преградой на пути к более высокому месту. Во время масс=старта Блия Джима сделала три промаха.

Кроме того, победительницей непростого сражения стала запасная сборной Германии Надин Хорхлер, которая впервые за всю историю своей карьеры выиграла "золото".

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", Джима и Пидгрушная поднялись в общем зачет Кубка мира по биатлону.