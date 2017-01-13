"Кременчуг" завоевал шестую подряд победу в УХЛ

Об этом сообщает сайт соревнований.

Как отмечается, что первый период прошел в равной борьбе и завершился без голов, но продолжение матча получилось более результативным.

"В дебюте второго отрезка счет открыл Владислав Гаврик, а за полторы минуты до перерыва "Кривбасс" ответил голом Руслана Максименко", - говорится в сообщении.

Кроме того, единицы на табло горели совсем недолго, ведь за время, оставшееся до окончания периода Виталий Кирющенков сумел вывести "Кременчуг" вперед.

В свою очередь, Кирющенков увеличил разрыв в счете уже на старте заключительной 20-минутки, но Алексей Ворона быстро сократил отставание до минимума - 2: 3. Несмотря на все старания, на большее хозяев не хватило, а вот подопечные Дмитрия Пидгурского развили свое преимущество - шайбы забросили Андрей Башко и Юрий Петранговский.

Также отметим, что победа над "Кривбассом" позволила "Кременчугу" приблизиться к "Донбассу" в турнирной таблице. На данный момент разрыв между первой и второй командами УХЛ составляет всего шесть пунктов, а их ближайшая очная дуэль состоится 18 января в Дружковке.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее в госбюджете на 2017 г. было предусмотрено 45 млн грн - на ремонт Дворца спорта, где пройдут матчи чемпионата мира по хоккею-2017.