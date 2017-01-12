Четвертое место в эстафете в Рупольдинге заняла мужская сборная Украины по биатлону

Пятый этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) стартовал гонкой в мужской эстафете, где украинская сборная заняла четвертое место.

Артем Прима, который бежал первый этап гонки, передал эстафетную палку только пятым. Второй этап "желто-синих" преодолевал Сергей Семенов и провел передачу эстафеты уже на второй позиции (+27,1 секунды).

На следующем промежутке соревнований Владимир Семаков завершил свою дистанцию ​​с двумя дополнительными патронами, что привело к потере четырех позиций.

Последний этап гонки проходил Виталий Кильчицкий, который завершил дистанцию ​​без промахов и привел украинскую сборную на четвертую позицию на финише (+28 секунд).

На пятом этапе Кубка мира комплект золотых наград забрали норвежские спортсмены. "Серебро" досталось россиянам, "бронза" - в активе хозяев соревнований.

Напомним, 12 января в Рупольдинге состоится женская эстафетная гонка. На ней дебютирует украинская биатлонистка Вита Семеренко.

Как сообщал УРА-Информ, исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) на экстренном заседании постановил перенести из России этап Кубка мира и юниорский чемпионат мира. Причиной переноса является допинговый скандал, который развивается вокруг российского спорта.