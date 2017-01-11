Антидопинговые агентства требуют отстранить Россию от всех соревнований

Соответствующее решение было принято после второй части доклада Ричарда Макларена, который он представил на третьем саммите лидеров NADO в Дублине во вторник, 10 января. Как сообщает Deutsche Welle, представители 19 стран-участниц Организации потребовали запретить проведение международных спортивных соревнований в России также на неограниченный срок.

При этом, глава антидопингового агентства ФРГ Андреа Готцман заявил, что соответствующие санкции против России должны действовать до тех пор, пока российский спорт не сделает доказательных и убедительных антидопинговых мероприятий в соответствии со стандартами WADA.

В свою очередь директора NADO Джозефа де Пенсье подчеркнул, что на создание системы в России, которая бы заслуживала доверия, могут уйти годы. Однако он выразил надежду, что это произойдет быстрее, поскольку Россия рискует пропустить зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году.

Напомним, в дублинском саммите участвовали руководители антидопинговых агентств из 19 стран, в том числе ФРГ, США и Канады.

Как сообщал УРА-Информ, накануне Великобритания потребовала отстранить сборную России от Олимпиады-2018. По мнению главы антидопингового агентства Великобритании Дэвид Кенворти, сборная Российской Федерации должна быть отстранена в зимней Олимпиаде в 2018 году, которая пройдет в Южной Корее. Он также отметил, что российских спортсменов не нужно было допускать и до летних Олимпийских игр в 2016 году.