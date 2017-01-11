08:34 11.01.2017 | Спорт | Новости
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Антидопинговые агентства требуют отстранить Россию от всех соревнований

Ассоциация Национальных антидопинговых организаций потребовала отстранения всех российских спортивных организаций от всех международных спортивных соревнований на неограниченный срок.

Антидопинговые агентства требуют отстранить Россию от всех соревнований

Соответствующее решение было принято после второй части доклада Ричарда Макларена, который он представил на третьем саммите лидеров NADO в Дублине во вторник, 10 января. Как сообщает Deutsche Welle, представители 19 стран-участниц Организации потребовали запретить проведение международных спортивных соревнований в России также на неограниченный срок.

При этом, глава антидопингового агентства ФРГ Андреа Готцман заявил, что соответствующие санкции против России должны действовать до тех пор, пока российский спорт не сделает доказательных и убедительных антидопинговых мероприятий в соответствии со стандартами WADA.

В свою очередь директора NADO Джозефа де Пенсье подчеркнул, что на создание системы в России, которая бы заслуживала доверия, могут уйти годы. Однако он выразил надежду, что это произойдет быстрее, поскольку Россия рискует пропустить зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году.

Напомним, в дублинском саммите участвовали руководители антидопинговых агентств из 19 стран, в том числе ФРГ, США и Канады.

Как сообщал УРА-Информ, накануне Великобритания потребовала отстранить сборную России от Олимпиады-2018. По мнению главы антидопингового агентства Великобритании Дэвид Кенворти, сборная Российской Федерации должна быть отстранена в зимней Олимпиаде в 2018 году, которая пройдет в Южной Корее. Он также отметил, что российских спортсменов не нужно было допускать и до летних Олимпийских игр в 2016 году.


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