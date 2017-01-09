Джима и Пидгрушная поднялись в общем зачете Кубка мира по биатлону

Об этом сообщает ФБУ.

"На 4 пункта улучшила свои результаты по сравнению с предыдущим этапом Юлия Джима - 11 ступенька (265 очков). На 6 позиций прогрессировала Елена Пидгрушная - 21 ступенька (185). Ирина Варвинец имеет 38 результат (72), Юлия Журавок 57-я (30), Анастасия Меркушина 61 (24), Яна Бондарь 63 (23)", - говорится в сообщении.

Отметим, что у мужчин лучшим стал Сергей Семенов, который поднялся на три позиции - 24 (172). Сразу за С.Семеновым расположился Дмитрий Подручный, который пропустил большую часть четвертого этапа - 25 (162). Артем Прима находится на 33-й строчке (122), Владимир Семаков 45-й (53), Виталий Кильчицкий 49-й (39).

Также напомним, что лидерство у женщин и мужчин сохраняют чешка Шабриела Коукалова (479) и француз Мартен Фуркад (610).

Как сообщал ранее "Ура-Информ", исполком Международного союза биатлонистов (IBU) на экстренном заседании постановил перенести из России этап Кубка мира и юниорский чемпионат мира.