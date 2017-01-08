Великобритания требуют отстранить сборную России от Олимпиады-2018

Российских спортсменов не нужно было допускать и до летних Олимпийских игр в 2016 году. Такое мнение высказал глава антидопингового агентства Великобритании Дэвид Кенворти.

Он настаивает на таком решении и аргументирует это антидопинговым скандалом. Он также подчеркнул, что решение об отстранении Российской Федерации, принятое Международным паралимпийским комитетом, было правильным, однако Международный олимпийский комитет все испортил.

Глава антидопингового агентства Великобритании добавил, политизированность данного вопроса является проблемой. Напомним, как сообщал УРА-Информ, Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) на экстренном заседании постановил перенести из России этап Кубка мира и юниорский чемпионат мира.

Причиной переноса большого биатлонного турнира является допинговый скандал, который развивается вокруг российского спорта. В свою очередь, среди 31 биатлониста, у которых нашли положительные допинг-пробы, были призеры Сочи-2014.