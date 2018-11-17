14:16 17.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине хотят запретить переводить астрономические часы с зимнего на летнее время

Киевсовет обратился в Кабмин с предложением о том, чтобы оставить зимнее время навсегда. Об этом говорится на официальном сайте КГГА. 

В Украине хотят запретить переводить астрономические часы с зимнего на летнее время

Депутаты киевгорсовета приняли обращение к Кабинету министров по поводу перевода времени в Украине. За принятие этого документа голосовали трижды, решение поддержали 62 народных избранника из 102.

На решение народных избранников повлияло намерение ЕС, об отказе от перехода на зимнее и летнее время. В обращении сказано, что перевод времени провоцирует стресс у человека, а также негативно влияет на физическое и психическое здоровье Украинское. 

Напомним, что Еврокомиссия хочет, чтобы соседние страны принимали решение скоординировано, чтобы обеспечить надлежащее функционирование внутреннего рынка и избежать ситуации, при которой некоторые государства-члены решат сохранить перевод часов, а другие откажутся от этой практики. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Европейская комиссия представила план отказа Европейского Союза от сезонного перевода часов.


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