В Украине хотят запретить переводить астрономические часы с зимнего на летнее время

Депутаты киевгорсовета приняли обращение к Кабинету министров по поводу перевода времени в Украине. За принятие этого документа голосовали трижды, решение поддержали 62 народных избранника из 102.

На решение народных избранников повлияло намерение ЕС, об отказе от перехода на зимнее и летнее время. В обращении сказано, что перевод времени провоцирует стресс у человека, а также негативно влияет на физическое и психическое здоровье Украинское.

Напомним, что Еврокомиссия хочет, чтобы соседние страны принимали решение скоординировано, чтобы обеспечить надлежащее функционирование внутреннего рынка и избежать ситуации, при которой некоторые государства-члены решат сохранить перевод часов, а другие откажутся от этой практики.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Европейская комиссия представила план отказа Европейского Союза от сезонного перевода часов.