В Смеле 100 процентов домов подключили к отоплению

С понедельника на территории поселка в штатном режиме продолжат работу школы, муниципалитеты и учреждения социальной сферы. Однако, мэр заявил, что до сих пор НАК "Нафтогаз Украины" так и не подписал договор о поставках газа в Смелу, то есть долги города погасили из государственного бюджета.

Руководство "Нафтогаза" продолжает требовать от горожан уплатить долг, но горожане не пойдут на такие меры или же снова будут выходить на митинги или перекрывать трассы.

"На 100 процентов все подключено. И коммунальные предприятия, и дома, где живут люди, их у нас 152, все обеспечены теплом", - пишет Цыбко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", руководство Смелы вместо долгов за отопление оплатила себе премию в десять миллионов гривен.