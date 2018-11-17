У берегов Аргентины обнаружили затонувшую подлодку San Juan

Министерство обороны и ВМС Аргентины подтвердило информацию обнаружения подводной лодки San Juan на глубине 800 м неподалеку от города Палентен. Субмарины уже сняли маркировку с покрытия судна. Никаких признаков жизни обнаружить на подлодке не удалось.

Напомним, что 17 ноября 2017 года, спустя определенный период времени отсутствия контакта подводной лодки с ее командованием начался поиск San Juan, которая пропала с радаров аргентинских ВМС.

С самого начала основной причиной отсутствия контакта с подлодкой рассматривались серьезные проблемы со средствами связи”, однако теперь стало известно, что на судне вышел из строя один из аккумуляторов, который изолировал подлодку от внешних источников связи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно возле берегов Аргентины произошло мощное землетрясение.