США обвинили саудовского принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда в организации убийства Хашогги

Об этом передает The Washington Post.

Согласно опубликованной информации, подобные противозаконные действия никак не могли остаться в "тени" или без ведома саудовского принца. ЦРУ изучило и прослушало звонки саудовского посла в США Халеда бен Сальмана, брата принца и самого Хашкаджи.

Выяснилось, что Хашкаджи должен посетить саудовское консульство в Стамбуле, чтобы получить брачные документы. Саудовский принц заверил его, что ему ничего не грозит. Далее Халед сделал звонок по указанию брата, но до сих пор остается загадкой, так называемое "неведение" убийства собственного брата.

Как сообщалось в "УРА-Информ", официальный представитель Генпрокуратуры Саудовской Аравии Шальан аш-Шальан запросил смертную казнь для пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.