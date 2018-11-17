03:00 17.11.2018 | Общество | Новости
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Специалисты назвали худший год в человеческой истории

Историк и археолог Майкл МакКормик из Гарвардского университета заявил, что самым тяжёлым для человечества годом в истории стал 536 год. Об этом говорится в материале издания Antiquity.

Специалисты назвали худший год в человеческой истории

В публикации ученый отметил, что 536 год ознаменовался первым из трёх сильных извержений вулканов в Исландии. В результате на землю опустился туман, а Европа, Ближний Восток и часть Азии оказались в темноте, которая не рассеивалась в течение 18 месяцев.

Кроме того, этот период в истории человечества известне масштабной чумой, поразившей половину здорового населения Европы. Также свою роль сыграли ещё два извержения вулканов.

"Хоть он и не был отмечен крупными войнами или масштабными эпидемиями, именно тогда жизнь людей была наиболее невыносима, а экономика целых государств оказалась разрушена на целое столетие, утверждает специалист", - отмечает МакКормик. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно был назван лучший фильм 2018 года по мнению зрителей. 


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