Прогноз погоды в Украине на сегодня: столицу постепенно будет затягивать растущая облачность

На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум не поднимется до 2-3 градусов выше нуля, на Закарпатье уже образовались снежные покровы. Температура ночью опускается до 5-9 градусов со знаком минус.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров опустились до минус 3-5 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части утром отдельные порывы - 15-20 м/с.

На востоке Украины днем будет пасмурно, ветер восточный, днем ​​до 1-2 выше нуля.

В северных областях без осадков температурный показатель будет колебаться в промежутке между 3-5 градусами с плюсом.

В Киеве нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Без осадков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", зима в Украине в этом году будет теплой. В декабре и январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.