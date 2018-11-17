10:13 17.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100208183:roman

Прогноз погоды в Украине на сегодня: столицу постепенно будет затягивать растущая облачность

Сегодня, 17 ноября, атмосферный фронт принесет в большинство областей периодические дожди. Об этом передает Украинский гидрометцентр. 

Прогноз погоды в Украине на сегодня: столицу постепенно будет затягивать растущая облачность

На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум не поднимется до 2-3 градусов выше нуля, на Закарпатье уже образовались снежные покровы. Температура ночью опускается до 5-9 градусов со знаком минус.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров опустились до минус 3-5 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части утром отдельные порывы - 15-20 м/с.

На востоке Украины днем будет пасмурно, ветер восточный, днем ​​до 1-2 выше нуля.

В северных областях без осадков температурный показатель будет колебаться в промежутке между 3-5 градусами с плюсом. 

В Киеве нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Без осадков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", зима в Украине в этом году будет теплой. В декабре и январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.  


Поделиться
Читайте также:
 
Сводка ООС: боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных вдоль всей линии разграничения На Полтавщине во время тушения пожара в доме пожарные спасли 10 человек - ФОТО Украину ожидает резкое падение темпов роста ВВП в 2020 году В Донецкой области правоохранители обнаружили схрон с боеприпасами и гранатомет - ФОТО
Фоторепортаж
Сильный снегопад обрушился на Киев
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив