Популярную австралийскую модель не пустили в Лувр из-за слишком откровенного выреза на груди - ФОТО

На ее страничке в Instagram появилось фото, где Сиех стоит в черном мини-платье с глубоким вырезом.

Под снимком сама модель вскоре написала следующее: "Вчера охранник остановил меня у входа в Лувр из-за внешнего вида. Он скорчился, послал отвратительные жесты в мой адрес и с ненавистью в глазах приказал мне прикрыться".

Многие подписчики одобрили решение охранника, обзывая модель "продажной девушкой, недостойной образа настоящей француженки".

"Она, видимо, перепутала Лувр с шопинг-моллом", - написал один из поклонников Сиех в комментариях к снимку.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно бельгийская модель Playboy Мариса Папен устроила провокационную фотосессию в храме Айя София в Стамбуле.