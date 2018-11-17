00:00 17.11.2018 | Общество | Новости
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Популярную австралийскую модель не пустили в Лувр из-за слишком откровенного выреза на груди - ФОТО

Австралийскую модель и модного блогера турецкого происхождения Ньюшу Сиех выгнали из Лувра из-за открытого декольте. Об этом появилась запись на странице в Instagram-аккаунте 25-летней модели. 

Популярную австралийскую модель не пустили в Лувр из-за слишком откровенного выреза на груди - ФОТО

На ее страничке в Instagram появилось фото, где Сиех стоит в черном мини-платье с глубоким вырезом.

Под снимком сама модель вскоре написала следующее: "Вчера охранник остановил меня у входа в Лувр из-за внешнего вида. Он скорчился, послал отвратительные жесты в мой адрес и с ненавистью в глазах приказал мне прикрыться".

Многие подписчики одобрили решение охранника, обзывая модель "продажной девушкой, недостойной образа настоящей француженки".

"Она, видимо, перепутала Лувр с шопинг-моллом", - написал один из поклонников Сиех в комментариях к снимку. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно бельгийская модель Playboy Мариса Папен устроила провокационную фотосессию в храме Айя София в Стамбуле.


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