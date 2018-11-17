04:00 17.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Польские священники больше не смогут общаться с представителями УПЦ КП и УАПЦ

Польская православная церковь запретила своим священникам вступать в литургические и молитвенные контакты с представителями Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Польские священники больше не смогут общаться с представителями УПЦ КП и УАПЦ

Об этом сообщила пресс-служба польской церкви.

Святейший Архиерейский Собор запрещает священникам Польской Автокефальной Православной Церкви вступать в литургические и молитвенные контакты с духовенством Киевского Патриархата и автокефальной православной церкви, которая в прошлом совершила много зла.

Также польская церковь призвала провести встречу глав поместных церквей, чтобы найти решение вопроса о разделенном православии на украинской земле. При этом, по мнению Собора, не допустить «ложных церковных последствий в международном масштабе можно только соблюдая догматические и канонические нормы.

“Лица, лишенные права рукоположения епископов и священников, не могут быть лидерами в установлении мира в Православной Церкви Украины”, - считают в ППЦ.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", полиция занялась вопросом передачи Почаевской лавры УПЦ МП.


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