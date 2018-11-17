02:00 17.11.2018 | Общество | Новости
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Илон Маск собрался "накрыть" Землю безлимитным интернетом

Американская Федеральная комиссия по связи дала разрешение компании Илона Маска SpaceX на запуск более 7500 коммуникационных спутников в атмосфере Земли. Об этом основатель Tesla написал на своей странице в Twitter.

Илон Маск собрался

Новое оборудование станет частью предложенной Маском спутниковой группировки Starlink, состоящей из почти 12 000 аппаратов. Их собираются использовать создания спутникового Интернета.

Теперь Илон хочет как можно скорее вывести на орбиту все эти аппараты. Для этого он даже уволил в прошлом месяце несколько топ-менеджеров, которые, по его мнению, работали слишком медленно.

Таким образом, считает новатор, SpaceX позволит улучить качество интернет-связи в сельских и удаленных от больших городов районах. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно генеральный директор Tesla Илон Маск анонсировал старт Big Fucking Rocket (BFR) SpaceX. Это ракета, которая сможет осуществлять полеты по всему миру, к Луне и даже к Марсу. 


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