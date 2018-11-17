13:34 17.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Гуляй, веселись и развлекайся: сегодня в Украине отмечается День студента

Сегодня, 17 октября, в Украине и мире отмечается Международный день студента. Редакция "УРАа-Информ" поздравляет всех учащихся учебных заведений и напоминает, что эта дата является пониманальной, истоки которой исходят к годам начала Второй мировой войны. 

Гуляй, веселись и развлекайся: сегодня в Украине отмечается День студента

В 1939 году 16 ноября студенты Чехословакии вышли на акции протестов с требованием к правительству срочно начать мобилизацию, чтобы дать отпор немецким войскам, начавшим оккупацию государства. 

В тот день в результате столкновений с полицией погиб 1 человек. Из-за его смерти 17 ноября начались массовые протесты, в результате которых были арестованы и помещены в концлагерь, вернуться домой после войны смогли лишь 5 процентов из арестованных в 1939 году молодых людей. 

В 1942 году на Международной встрече студентов в Лондоне было принято решение каждый год 17 ноября проводить церемониальные мероприятия, посвященные этим событиям в Чехословакии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 16 ноября, по всей Украине празднуют день работника радио, телевидения и связи. С 1994 года к празднику присоединились работники интернет-СМИ.


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