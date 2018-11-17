Гуляй, веселись и развлекайся: сегодня в Украине отмечается День студента

В 1939 году 16 ноября студенты Чехословакии вышли на акции протестов с требованием к правительству срочно начать мобилизацию, чтобы дать отпор немецким войскам, начавшим оккупацию государства.

В тот день в результате столкновений с полицией погиб 1 человек. Из-за его смерти 17 ноября начались массовые протесты, в результате которых были арестованы и помещены в концлагерь, вернуться домой после войны смогли лишь 5 процентов из арестованных в 1939 году молодых людей.

В 1942 году на Международной встрече студентов в Лондоне было принято решение каждый год 17 ноября проводить церемониальные мероприятия, посвященные этим событиям в Чехословакии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 16 ноября, по всей Украине празднуют день работника радио, телевидения и связи. С 1994 года к празднику присоединились работники интернет-СМИ.