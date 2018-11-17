Францию охватила "антибензиновая" волна забастовок: есть погибшие и пострадавшие

Масштабы протестов достигли таких размеров, что полиция вынуждена была применить силу, чтобы разблокировать некоторые наиболее важные трассы международного значения.

В ходе одной из таких потасовок погиб 50-летний мужчина. По предварительной информации, на него наехал гражданский автомобиль. Шофер, пытаясь проехать заграждения протестующих на дороге в Пон-де-Бовуайзине, примерно в 70 километрах к юго-востоку от Лиона не учел того факта, что в городе проводились акции протестов.

Водитель везла ребенка к доктору и запаниковала, когда на ее авто набросились протестующие с требованием срочно присоединиться к акции протеста.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на итальянские студенты вышли на улицы 70 городов с требованиям увеличить объем финансирования для сферы образования.