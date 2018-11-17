Францию охватила "антибензиновая" волна забастовок: есть погибшие и пострадавшие

В общенациональных протестах против роста цен на топливо во Франции уже приняли участие более 50 тыс человек по всей стране. Об этом передает EFE.
Масштабы протестов достигли таких размеров, что полиция вынуждена была применить силу, чтобы разблокировать некоторые наиболее важные трассы международного значения.
В ходе одной из таких потасовок погиб 50-летний мужчина. По предварительной информации, на него наехал гражданский автомобиль. Шофер, пытаясь проехать заграждения протестующих на дороге в Пон-де-Бовуайзине, примерно в 70 километрах к юго-востоку от Лиона не учел того факта, что в городе проводились акции протестов.
Водитель везла ребенка к доктору и запаниковала, когда на ее авто набросились протестующие с требованием срочно присоединиться к акции протеста.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на итальянские студенты вышли на улицы 70 городов с требованиям увеличить объем финансирования для сферы образования.