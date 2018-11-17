05:00 17.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Британский режиссер написал письмо Олегу Сенцов

Британского режиссер Том Стоппард написал письмо политзаключенному Олегу Сенцову. Его обнародовала международная организация профессиональных писателей и переводчиков PEN International.

Британский режиссер написал письмо Олегу Сенцов

В своем письме Том Стоппард отмечает, что ставит в Нью-Йорке пьесу, в которой бизнесмен говорит журналистке:"Тебя за эту статью надо в Сибирь сослать".

Однако несколько дней назад он увидел фильм о Сенцова и ему стало стыдно писать письмо политзаключенному из покоя и сытости.

"Однако написать я вам несомненно должен. Потому что увидел на экране человека, чья нравственность гораздо выше нравственностb системы, которая его осудила. Я не забуду, как вы обращались к судьям - дело не только в словах, а в вежливом достоинстве, которое вы обнаружили, столкнувшись с механизмом циничной и мстительной системы", - отметил британский режиссер.

Том Стоппард также подчеркнул, что написал Сенцовe, чтобы выразить глубокое уважение украинских политзаключенных.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцо  написал письмо правозащитнику о своем здоровье после 145 дней голодовки. Об этом сообщил правозащитник из Челябинской области Николай Щур.


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