08:52 16.11.2018 | Общество | Новости
100208086:di

Женщины в Саудовской Аравии вышли на массовый протест

Женщины в Саудовской Аравии начали протест против абайи - длинного арабского платья, кполностью закрывающего тело, которое женщины должны носить в публичных местах. Они заявили, что теперь будут носить ее наизнанку.

Женщины в Саудовской Аравии вышли на массовый протест

Об это сообщают международные СМИ.

Женщины также начали  размещать фотографии этой одежды с хэштегом "абайя наизнанку", которую их заставляют носить под давлением. Уже появилось около 5000 постов с использованием протестного хэштега .

Отметим, что саудовские власти десятилетиями внедряли строгий дресс-код для женщин, согласно которому они должны были носить абайю в публичных местах, а также платок на голове, если они были мусульманками. Но в марте наследный принц Мухаммед бин Салман заявил, что женщинам нужно только одеваться скромно, а носить абайю не обязательно.

"Законы очень четкие и базируются на шариате: женщины должны носить достойный, уважительный одежду, как и мужчины. Это, однако, конкретно не указывает на черную абайю или черный платок. Решение вполне остается за женщиной, какой тип достойной и уважительной одежды она хочет носить".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", саудовский прокурор требует смертную казнь для обвиняемых в убийстве Хашкаджи.


Поделиться
Читайте также:
 
В следующем году пенсионеров ожидает перерасчет выплат Украинцев ожидает теплая зима В четверг на Донбассе двое украинских военнослужащих получили ранения Климкин в Вашингтоне призвал ужесточить санкции против России
Фоторепортаж
Сильный снегопад обрушился на Киев
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив