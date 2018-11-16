Женщины в Саудовской Аравии вышли на массовый протест

Об это сообщают международные СМИ.

Женщины также начали размещать фотографии этой одежды с хэштегом "абайя наизнанку", которую их заставляют носить под давлением. Уже появилось около 5000 постов с использованием протестного хэштега .

Отметим, что саудовские власти десятилетиями внедряли строгий дресс-код для женщин, согласно которому они должны были носить абайю в публичных местах, а также платок на голове, если они были мусульманками. Но в марте наследный принц Мухаммед бин Салман заявил, что женщинам нужно только одеваться скромно, а носить абайю не обязательно.

"Законы очень четкие и базируются на шариате: женщины должны носить достойный, уважительный одежду, как и мужчины. Это, однако, конкретно не указывает на черную абайю или черный платок. Решение вполне остается за женщиной, какой тип достойной и уважительной одежды она хочет носить".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", саудовский прокурор требует смертную казнь для обвиняемых в убийстве Хашкаджи.