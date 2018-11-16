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Во Львове местная власть повышение тарифов на проезд в транспорте не согласовывала - городская рада

Городская рада не согласовывала поднятие тарифа на проезд во львовских маршрутных такси, несмотря на угрозы перевозчиков устроить забастовку.

Во Львове местная власть повышение тарифов на проезд в транспорте не согласовывала - городская рада

Как сообщила в четверг, 15 ноября, пресс-служба Львовской городской рады, ссылаясь на слова заместителя директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры рады Андрея Белого, рада не давала разрешения на поднятие тарифа.

Вместе с тем управление транспорта, согласно протоколу, обнародовало проект решения для обсуждения, поскольку, по словам чиновника, частные перевозчики начали угрожать остановкой всего транспорта во Львове.

На сегодня город покупает автобусы, увеличивает долю перевозок коммунальным транспортом. Тариф составляет пять гривен и о повышении речь не идет. Когда будет другая позиция города об этом сообщим, - заявил он, добавив, что все другие сообщения являются провокациями.

Напомним, проект решения исполнительного комитета появился вечером в среду, 14 ноября, на сайте городской рады. В проекте отмечалось, что в городе может подорожать до восьми гривен проезд в городских маршрутках.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте Тернополя. Теперь стоимость проезда в тернопольских троллейбусах составит пять гривен, независимо от формы расчета, а в маршрутках и автобусах - шесть гривен.


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