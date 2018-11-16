В Украине завтра ожидается гололедица - ФОТО

Согласно прогнозу синоптиков, в субботу местами гололедица будет удерживаться на дорогах города 18-19 ноября.

В эти дни будет идти небольшой снег, облачно с прояснениями, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью -4°…-6°С, а днем ​​0°…+2°С.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, украинцев просят быть осторожными и придерживаться советов во время гололеда.

В частности, водители должны:

- соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованного маневрирования, которое при неблагоприятных погодных условиях может привести к созданию аварийных ситуаций;

- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;

- не забывать включить габаритные огни или противотуманные фары;

- при ухудшении погодных условий с выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать автотранспорт с «летними» шинами.

Советы пешеходам во время гололедицы:

- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;

- не держите руки в карманах — это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы — так лучше удержать равновесие;

- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

- если падения не избежать — напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а, прикоснувшись к земле, попробуйте перекатиться — удар, направленный на вас, уменьшит свою силу;

- будьте внимательны и на тротуаре — автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

- когда перебегаете дорогу перед автомобилем, учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в четыре-пять раз;

- обходите металлические крышки люков — как правило, они покрыты льдом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за резког ухудшения погодных условий в регионах страны, на дорогах произошли многочисленные аварии, повлекшие за собой километровые пробки.