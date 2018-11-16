В Украине уменьшилось количество курильщиков

По состоянию на сегодня, в Украине регулярно употребляют сигареты более восьми млн взрослых. Это 40% всех украинцев и 9% украинок. Данные опроса свидетельствуют о том, что большая половина курильщиков хочет бросить.

Снизилась распространенность курения и среди украинской молодежи: дети от 13 до 15 стали курить на 43% меньше по сравнению с 2005 годом и на 23% - по сравнению с 2011.

Стоит отметить, что 11,5% употребляющих табачные изделия ошибочно считают, что определенные виды сигарет наносят здоровью меньше вред, чем другие. Кроме того, 92,7% опрошенных взрослых знают, что курение может привести к серьезным заболеваниям.

В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что регулярное употребление сигарет является одной из самых распространенных причин инфарктов, инсультов, рака и диабета второго типа.

GATS, который является одним из наиболее комплексных исследований о потреблении табака, был проведен среди украинцев дважды — в 2010 и 2017 годах. Глобальный опрос молодежи относительно употребления табачных изделий проводилось в нашей стране трижды — в 2005, 2011 и 2017.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в течение шести месяцев 2018 года объемы продаж табачных фабрик составили лишь 18 миллиардов сигарет. Это на 28% меньше, чем год назад. Вместе с тем из-за роста цен на сигареты после повышения акцизов за первое полугодие рынок табака в Украине упал на 9,9%.