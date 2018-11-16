10:59 16.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100208102:Polishuk

В Смиле 15 из 20 котельных уже подключены, - Зубко

По состоянию на утро пятницы, 16 ноября, в городе Смила Черкасской области газ уже подан на 15 котельных из 20. Работы по запуску теплоснабжения восстановлены с семи часов утра.

В Смиле 15 из 20 котельных уже подключены, - Зубко

Об этом сегодня утром на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко. Он также заверил, что в рабочем режиме по подаче теплоносителя работает девять котельных. Подключено газоснабжения 15 котельных, которые обеспечивают теплом восьми детсадов, девяти школ, три больницы и 77 жилых домов с 152, - сообщил он.

О ходе подключения других пяти котельных и выход на рабочий температурный режим будем информировать дополнительно, - заверил он.

Напомним, из-за отсутствия отопления в 11 школах города Смила в Черкасской области приостановили образовательный процесс Детсады, в которых отсутствует тепло, было решено отапливать калориферами. Кроме того, закрыли городскую больницу, а пациентов перевезли в другие медучреждения.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко вчера поручил обеспечить город Смила Черкасской области теплоснабжением в течение нескольких часов. На заседании государственной комиссии по предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации в Смиле из-за отсутствия теплоснабжения глава государства заявил, что если кто-то не может принять решение или боится сорвать пломбу, то я принимаю это решение лично. Немедленно дайте людям газ и тепло под мою ответственность, - заявил президент, добавив, что в течении суток ответственные лица должны оформить все необходимые документы.


Поделиться
Читайте также:
 
Из жизни ушел культовый американский кантри-исполнитель РФ грозит перекрыть Азовское море для украинских судов Новые переговоры по Brexit с Британией исключены, - Меркель Актер "Дизель Шоу" впервые встал на ноги после аварии
Фоторепортаж
Сильный снегопад обрушился на Киев
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив