В Смиле 15 из 20 котельных уже подключены, - Зубко

Об этом сегодня утром на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко. Он также заверил, что в рабочем режиме по подаче теплоносителя работает девять котельных. Подключено газоснабжения 15 котельных, которые обеспечивают теплом восьми детсадов, девяти школ, три больницы и 77 жилых домов с 152, - сообщил он.

О ходе подключения других пяти котельных и выход на рабочий температурный режим будем информировать дополнительно, - заверил он.

Напомним, из-за отсутствия отопления в 11 школах города Смила в Черкасской области приостановили образовательный процесс Детсады, в которых отсутствует тепло, было решено отапливать калориферами. Кроме того, закрыли городскую больницу, а пациентов перевезли в другие медучреждения.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко вчера поручил обеспечить город Смила Черкасской области теплоснабжением в течение нескольких часов. На заседании государственной комиссии по предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации в Смиле из-за отсутствия теплоснабжения глава государства заявил, что если кто-то не может принять решение или боится сорвать пломбу, то я принимаю это решение лично. Немедленно дайте людям газ и тепло под мою ответственность, - заявил президент, добавив, что в течении суток ответственные лица должны оформить все необходимые документы.