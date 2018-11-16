В порту Николаева обнаружили загрязнение акватории сточными водами

АМПУ проводила визуальный мониторинг экологического состояния акватории и территории порта. В ходе ииследования выяснилось, что загрязнение воды произошло из-за длительного выброса загрязняющих веществ из городского сточного коллектора.

О несоответствии нормам оповестили Государственную экологическую инспекцию Северо-Западного региона Черного моря. Также в известность потаили городскую администрацию, чтобы та приняла меры для решения проблемы.

Акватория периодически загрязняется в разных портах, поэтому АМПУ регулярно проводит такие проверки. Организация инициировала создание рабочих групп, которые будут координировать очистку акватории. Результаты проведенной, по заверениям представителей ведомства, будут освещаться максимально публично.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за чрезвычайног загрязнения воздуха в Нью-Дели организаторы могут отменить женский чемпионат мира по боксу. По состоянию на 13 ноября, содержания токсичных веществ в воздухе в восемь раз превышаело допустимые нормы.