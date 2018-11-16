В пятницу в Херсоне будут бастовать водители маршруток

Они якобы не довольны установленным тарифом на проезд стоимостью четыре гривны. Как сообщают жители города в социальной сети, водители призывают всех автомобилистов присоединиться к акции "Подвези херсонца" и подвозить горожан.

Накануне исполнительный комитет Херсонского городского совета рассмотрел обращение фирм-перевозчиков и 6 ноября принял решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. В связи с этим установили тариф шесть гривен за одну поездку в период с 4:30 до 20:00 и восемь гривен в период с 20 до 23 часов. Это решение было опубликовано на сайте горсовета.

В то же время сегодня на сайте Херсонского горсовета опубликовали постановление суда, которым приостанавливается действие решения исполкома горсовета о повышении цен на проезд.

В нем, в частности, сказано, что в суд обратились с иском к исполкому Херсонского горсовета о признании вышеуказанного решения исполкома противоправным. Поэтому суд в исполнение заявления об обеспечении иска остановил принятое исполкомом решения до окончания рассмотрения этого дела по существу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в начале ноября горсовет Тернополя принял решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Поэтому граждане вышли на акцию протеста, требуя снизить тариф. Рассмотрев обращение общественности, горсовет отменил свое предыдущее решение и вернула старые цены. После этого водители частных перевозчиков не выехали на маршруты.