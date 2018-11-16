В пятницу на большей части Украины мокрый снег с дождем

В большинстве областей температура снизится, особенно ночью. В южной части территории страны, в Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь, кое-где гололед, порывы северо-восточного ветра 15-20 метров на секунду.

На остальной территории без осадков, на дорогах северных и центральных областей местами гололедица, ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Киеве сегодня облаков наблюдаться не будет, небо все время будет ясным. Осадком синоптики не обещают, но на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 4-6 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса.

На западе Украины сегодня осадков также не ожидается. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем температура воздуха составит 0-6 градусов тепла, в Закарпатье воздух прогреется до 5-10 градусов.

На севере страны в пятницу без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 3-9 градусов ниже нуля. Дневная температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов, в Житомирской области ночью 2-7 градусов мороза, днем от минус 1 до плюс 4 градусов.

В центре Украины без осадков, только в Днепропетровской области небольшой мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза. Дневная температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов.

На востоке страны небольшой мокрый снег с дождем, только в Харьковской области без осадков, местами гололед. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов мороза. Дневная температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов,

На юге Украины сегодня небольшой мокрый снег с дождем, местами гололед. Температура воздуха ночью будет от 2 градусов тепла до 4 градусов мороза. Дневная температура воздуха будет колебаться от минус 3 до плюс 3 градусов.

В Крыму в пятницу небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем потеплеет до 3-8 градусов.

Народный прогноз: 16 ноября почитается память святого Акепсима, Иосифа пресвитера и Аифала диакона. В прежние времена приметили, что с этого дня начинался ледостав. Если листопад к этому времени полностью закончится, надо ожидать крутой зимы. У рыбаков была своя примета: если на Акепсима первая рыба сорвётся с крючка, то улов будет неважным.