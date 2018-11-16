15:33 16.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Минобороны подтвердили информацию о двух пострадавших на Донбассе военных

В районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки, 15 ноября 2018 года, получили двое украинских солдат. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

В Минобороны подтвердили информацию о двух пострадавших на Донбассе военных

Согласно его словам, за сутки на Донбассе боевики 16 раз обстреливали украинские позиции. Кроме того, боевики еще восемь раз открывали огонь из запрещенного минскими договоренностями оружия.

В свою очередь военные из Украины отстреливались от врага, вследствие чего двое военнослужащих получили ранения.

"Ребят безотлагательно эвакуировали в военные госпитали, оказана своевременная медицинская помощь. Состояние одного из них характеризуется как тяжелое", - сообщил Мотузяник.

По данным разведки, накануне на Донбассе было ликвидировано троих боевиков и еще пятеро ранены. Также в Минобороны добавили, что по состоянию на 11:00 16 ноября на Донбассе обстрелов не было.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 


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