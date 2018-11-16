В четверг на Донбассе двое украинских военнослужащих получили ранения

В результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, боевики обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Свободный, Шумы, Южное, Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Павлополь, Водяное и Широкино.

Противник также вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82-мм, они обстреливали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Свободный, Шумы, Южное и Водяное. На опорные пункты ООС у Южного и Водяного НВФ также осуществляли огневое воздействие из миномета 120-го калибра, а в районе хутора Вольный - из вооружения БМП-1.

По данным украинской разведки, за прошедшие сутки трое боевиков были уничтожены, еще пятеро получили ранения.

С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.

Напомним, за минувшие сутки среду, 14 ноября, боевики 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В пяти случаях противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В результате боевых действий, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил.