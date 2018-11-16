08:59 16.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В четверг на Донбассе двое украинских военнослужащих получили ранения

За минувшие сутки четверг, 15 ноября, боевики 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом противник восемь раз противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

В четверг на Донбассе двое украинских военнослужащих получили ранения

В результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, боевики обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Свободный, Шумы, Южное, Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Павлополь, Водяное и Широкино.

Противник также вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82-мм, они обстреливали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Свободный, Шумы, Южное и Водяное. На опорные пункты ООС у Южного и Водяного НВФ также осуществляли огневое воздействие из миномета 120-го калибра, а в районе хутора Вольный - из вооружения БМП-1.

По данным украинской разведки, за прошедшие сутки трое боевиков были уничтожены, еще пятеро получили ранения.

С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.

Напомним, за минувшие сутки среду, 14 ноября, боевики 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В пяти случаях противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В результате боевых действий, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил.


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